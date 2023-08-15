Orta saha için 3 aday: Trabzonspor’da transfer harekâtı!
Süper Lig ekibi Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavili takımın orta saha listesinde 3 isim yer alırken forvet için Hırvat futbolcu Bruno Petkovic öne çıkıyor.
Sezona Antalyaspor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor’da transfer çalışmaları sürüyor.
Bordo-mavililerin teknik direktörü Nenad Bjelica, takviye gereken bölgeler konusunda yönetimle yakın temas halinde. Hırvat çalıştırıcının, merkez orta saha ve ön libero istediği bildirildi. Bjelica’nın ayrıca forvet ve stopere de takviye talebinde bulunduğu öğrenildi.
ORTA SAHAYA 3 ADAY
Merkez orta sahada adı geçen oyuncular arasında Ademi, Mendy ve Makouta var. Trabzonspor’un forvet transferinin liste başı ise Dinamo Zagreb’den Bruno Petkovic. Karadeniz ekibinin başkanı Ertuğrul Doğan, en uygun mali şartlarda transferleri tamamlamak için yoğun çalışma içinde.
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