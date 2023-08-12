Trabzonspor'dan Visca açıklaması!
Trabzonspor, sakatlanan Edin Visca’nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, Edin Visca'nın sağ kasık bölgesindeki kasta zorlanma ve kanamak tespit edildiği belirtildi.
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:
"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Edin Vişça’nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, “Futbol A Takımımızın Bitexen Antalyaspor ile oynadığı maç sırasında ağrı hissederek devre arası oyundan alınan oyuncumuz Edin Vişca’nın, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ kasık bölgesinde kasta zorlanma ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır” dedi."
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