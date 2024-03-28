Oruç yasağına tepki gösterdi: Milli takım kampını terk etti!
Fransa Futbol Federasyonu (FFF), milli takım kampındaki futbolculara oruç yasağı koymuştu. Olympique Lyon futbolcusu Mahamadou Diawara, karara tepki göstererek milli takım kampından ayrıldı.
Fransa Futbol Federasyonu'nun milli takımdaki futbolculara oruç tutma yasağı koyması nedeniyle Mahamadou Diawara'nın kamptan ayrıldığı bildirildi.
Mahamadou Diawara
ORUÇ YASAĞINA TEPKİ GÖSTERDİ
Basına yansıyan haberlere göre, 19 Yaş Altı Milli Takımı'na davet edilen Olympique Lyon futbolcusu Diawara, federasyonun Ramazan ayında antrenman yapan oyuncuların oruç tutmalarını yasaklayan yeni düzenlemesine tepki göstererek kamptan ayrıldı.
Diawara'nın kulübüne döndüğünü doğrulayan federasyon yetkilileri, bu futbolcunun yerine Nantes'tan Dehmaine Tabibou Assoumani'yi çağırdı.
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