Suriye Milli Takımı'nı tercih etmişti: Mahmoud Dahoud'dan flaş ayrılık!

Suriye Milli Takımı'nı tercih eden ve milli arada takıma katılan Mahmoud Dahoud, isteklerinin karşılanmaması nedeniyle milli takım kampından ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 07:41
Suriye Milli Takımı'nı tercih etmişti: Mahmoud Dahoud'dan flaş ayrılık!
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Stuttgart'ta forma giyen Mahmoud Dahoud, 2 kez Almanya Milli Takımı'nın formasını giydikten sonra Suriye Milli Takımı'nı tercih ettiğini duyurdu. 28 yaşındaki oyuncu bu milli arada Suriye Milli Takımı tarafından kadroya çağrıldı. Dahoud kampa katılmasına rağmen kısa süre sonra ayrıldı.

"KARŞILANMAYAN TALEPLER"

Suriye Futbol Federasyonu, Mahmoud Dahoud'un isteklerinin karşılanamaması nedeniyle oyuncunun kamptan ayrıldığını duyurdu.

Tecrübeli futbolcu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir profesyonel olarak, her oyuncunun ülkesini, bayrağını ve milli takımını en iyi şekilde temsil etmek için gereken koşullara sahip olması gerektiğine inanıyorum. Bu koşullar sağlanamadığında, geri adım atmak gerekir. Eğer çözümün bir parçası olamıyorsak, en azından sorunun bir parçası olmamalıyız" ifadelerini kullandı.


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