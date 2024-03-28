Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ikinci tura yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından Antalya'da düzenlenen Megasaray Hotels Açık'ta ikinci tura çıktı.

AA
Yayınlanma: 28.03.2024 - 07:19
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ikinci tura yükseldi
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Antalya'da düzenlenen Megasaray Hotels Açık'ta ikinci tura yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Megasaray Tenis Akademi kortlarında gerçekleşen "WTA 125" kategorisindeki organizasyonda Sönmez, turnuvanın 8 numaralı seribaşı Fransız tenisçi Fiona Ferro'yu 2 saat 18 dakika süren mücadele sonunda yenerek, adını ikinci tura yazdırdı.

Milli tenisçi, ikinci turda 152 numarayla kariyerindeki en iyi sıralamasında bulunan Alman raket Ella Seidel ile eşleşti. Seidel ile Sönmez'in karşılaşması yarın yapılacak.

Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Zeynep Sönmez, kurayı çektiğinden itibaren zorlu bir maç olacağını bildiğini, takımıyla iyi hazırlanmaya çalıştığını söyledi.

Sönmez, rakibinin maçlarını izlediklerini belirterek, "Ona göre bir taktik geliştirmeye çalıştık. Maçın her etabında bunu uygulayamasam da genele baktığımda kurduğumuz taktiği iyi uyguladığımı düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Duygusal olarak da inişli çıkışlı bir maçtı. Kazanmış olarak bitirebildiğim için çok mutluyum. İlk hedefim şu an germeyi yapıp, vücudumu yenilemek sonra yarınki rakibimle ilgili birkaç maç izlerim ve yarınki maça en iyi şekilde çıkmaya çalışırım" açıklamasını yaptı.

Turnuvanın 8-13 Nisan'da Portekiz'de düzenlenecek kadın milli takımlar organizasyonu Billie Jean King Cup öncesi iyi bir hazırlık olduğuna dikkati çeken Zeynep Sönmez, "Türkiye'de Billie Jean King Cup öncesi böyle bir turnuva oynamamız çok iyi oldu. Birkaç eksik olsa da hepimiz buradaydık. Billie Jean King Cup antrenörümüz de maçlarımızı izlemeye geldi. Takım olarak hepimizin iyi gittiğini formda olduğunu düşünüyorum. Umarım iyi bir Billie Jean King Cup haftası geçiririz" diye konuştu.


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