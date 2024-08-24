Osasuna evinde tek golle galip
İspanya La Liga'nın 2. haftasında Osasuna, konuk ettiği Mallorca'yı 1-0 mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 2. haftasında Osasuna, Mallorca'yı konuk etti. Estadio El Sadar'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.
Osasuna'ya galibiyeti getiren golü 55. dakikada Ruben Garcia Santos kaydetti. Bu sonuçla birlikte Osasuna puanını 4'e yükseltti. Mallorca ise 1 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Osasuna, Rayo Vallecano'ya konuk olacak. Mallorca ise Sevilla'yı ağırlayacak.
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