Osasuna, Kral Kupası'nda finalde!
Kral Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Osasuna, Atletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Osasuna adını finale yazdıran taraf oldu.
Kral Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Osasuna, Atletic Bilbao ile karşılaştı.
San Mames Barria'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. İlk maçı sahasında 1-0 kazanan Osasuna bu sonuçla adını finale yazdırdı.
Atletic Bilbao'nun golünü 33. dakikada Williams kaydetti. Osasuna'ya turu getiren golü ise 116. dakikada Pablo Ibanez attı.
Alınan bu sonuçla birlikte Osasuna adını Kral Kupası'nda finale yazdırdı. Osasuna'nın rakibi Çarşamba günü oynanacak Real Madrid-Barcelona maçının galibi olacak.
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