Osayi-Samuel oynadı, Nijerya kazandı!

Fenerbahçeli Osayi-Samuel'in forma giydiği Nijerya, hazırlık maçında Gana'yı 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 21:19
Osayi-Samuel oynadı, Nijerya kazandı!
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Nijerya, hazırlık maçında Gana ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Nijerya 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 39. dakikada penaltıdan Cyriel Dessers, 84. dakikada Ademola Lookman kaydetti. Gana'nın tek golünü 90+5. dakikada penaltıdan Jordan Ayew attı.

Gana'da Başakşehir forması giyen Jerome Opoku, 57. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Nijerya'da Fenerbahçe'den Osayi-Samuel maçta 90 dakika sahada kaldı.

Nijerya bir sonraki hazırlık maçında 26 Mart'ta Mali ile oynayacak. Gana ise Uganda ile aynı tarihte karşılaşacak.


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