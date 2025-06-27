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Osayi-Samuel transferinde sona doğru!

Osayi-Samuel transferinde sona doğru!

27.06.2025 10:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Osayi-Samuel transferinde sona doğru!

Fenerbahçe'den ayrılan Bright Osayi-Samuel'in Beşiktaş ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe macerasını noktalayan Bright Osayi-Samuel, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Osayi-Samuel için bir süredir Beşiktaş devredeydi. Nijeryalı sağ bekin yıllık 2.5 milyon Euro'luk ücret ısrarı sonrası görüşmeler tıkanmıştı.

BEŞİKTAŞ'TAN OSAYI-SAMUEL İÇİN YENİ ATAK

Sabah'ın haberine göre Beşiktaş, Osayi-Samuel için bir kez daha harekete geçti. Siyah-beyazlılar bu kez 27 yaşındaki futbolcuya 2 milyon Euro sundu.

Haberde görüşmelerin olumlu ilerlediği ve transferin her an açıklanabileceği vurgulandı.


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