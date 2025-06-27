Osayi-Samuel transferinde sona doğru!

Fenerbahçe macerasını noktalayan Bright Osayi-Samuel, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
Osayi-Samuel için bir süredir Beşiktaş devredeydi. Nijeryalı sağ bekin yıllık 2.5 milyon Euro'luk ücret ısrarı sonrası görüşmeler tıkanmıştı.
BEŞİKTAŞ'TAN OSAYI-SAMUEL İÇİN YENİ ATAK
Sabah'ın haberine göre Beşiktaş, Osayi-Samuel için bir kez daha harekete geçti. Siyah-beyazlılar bu kez 27 yaşındaki futbolcuya 2 milyon Euro sundu.
Haberde görüşmelerin olumlu ilerlediği ve transferin her an açıklanabileceği vurgulandı.