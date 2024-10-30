Osayi-Samuel: "Türkiye'de başka bir takıma gitmem"
Fenerbahçe'den ayrılacağı öne sürülen Bright Osayi-Samuel, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'den ayrılacağı öne sürülen Bright Osayi-Samuel, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
Twitch yayınında konuşan Osayi-Samuel, Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro istediği iddialarını yalanlayarak, "Bu rakamları nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Ben hiçbir zaman bir şey istemedim." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Türkiye'de başka bir takımda oynamayacağını söyleyen Osayi, "Fenerbahçe'ye asla ihanet etmem, Türkiye'de başka bir takımda asla oynamam." sözlerini sarf etti.
Spor Haberleri
- TFF'den Arda Kardeşler kararı!
- Beşiktaş'tan Sezgin Gülnar açıklaması!
- Osayi-Samuel: Türkiye'de başka bir takıma gitmem
- Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
- Volkan Demirel Süper Lig'e geri döndü
- Türkiye’deki at yarışları dünya arenasına açılıyor
- Bahattin Sofuoğlu'ndan Superbike hamlesi!
- Rusya'dan Yeni Zelanda adımı
- İstanbul, Milletler Ligi'ne ev sahipliği yapacak!
- Süper Lig ekibinden Tayfun Korkut iddialarına yanıt!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ümit Özdağ yayını terk etti
- Esenyurt Belediye Başkanı gözaltına alındı
- 'Katil, ondan başka kimse değil'
- İBB ve iki belediyeye daha operasyon çağrısı!
- 'Büyük kumpası görüyoruz'
- 'Seyyar giyotin gibi'
- Erdoğan'dan Akşener'e 'af'
- Bahçeli'nin çağrısına yanıt, Özel'e çağrı
- AKP'den 'Ahmet Özer' açıklaması
- 'Gözaltı tesadüf değil, mesaj açık...'