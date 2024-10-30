Osayi-Samuel: "Türkiye'de başka bir takıma gitmem"

Yayınlanma: 30.10.2024 - 19:00

Güncelleme: 30.10.2024 - 19:00

Fenerbahçe'den ayrılacağı öne sürülen Bright Osayi-Samuel, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Twitch yayınında konuşan Osayi-Samuel, Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro istediği iddialarını yalanlayarak, "Bu rakamları nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Ben hiçbir zaman bir şey istemedim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Türkiye'de başka bir takımda oynamayacağını söyleyen Osayi, "Fenerbahçe'ye asla ihanet etmem, Türkiye'de başka bir takımda asla oynamam." sözlerini sarf etti.