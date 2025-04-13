Sezonun ikinci galibiyeti... Bahreyn'de zafer Oscar Piastri'nin

Yayınlanma: 13.04.2025 - 20:02

Güncelleme: 13.04.2025 - 20:02

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 4. ayağı Bahreyn'de koşuldu. McLaren pilotu Oscar Piastri damalı bayrağı ilk geçen isim oldu.

Çin'de kazanan Piastri, böylece bu sezonun ikinci galibiyetini aldı.

Mercedes pilotu George Russell ikinci, McLaren'den Lando Norris ise üçüncü oldu.

Ferrari pilotları Leclerc ve Hamilton 4 ve 5'inci, Red Bull'dan Verstappen altıncı, Alpine'den Gasly 7'inci, Haas'tan Ocon 7'inci, Red Bull'dan Tsunoda 9'uncu, Haas'tan Bearman ise 10'uncu oldu.