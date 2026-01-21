Afrika Uluslar Kupası’ndan hafif bir sakatlıkla dönen ve aşil tendonundaki ağrılar nedeniyle durumu belirsizliğini koruyan dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen’in bu akşamki maçın kadrosunda olup olmayacağı, takımdaki gol yollarını doğrudan etkileyeceği için büyük bir merak konusu oldu. Peki, Osimhen Atletico Madrid'le oynayacak mı? Victor Osimhen bu akşam Atletico Madrid maçında var mı?

Galatasaray sağlık heyetinden gelen bilgilere göre, Victor Osimhen’in Afrika Uluslar Kupası dönüşünde hissettiği aşil bölgesi ağrısı, yoğun tedavi programıyla minimuma indirildi. Dün takımla birlikte yapılan son taktik antrenmanda yer alan yıldız golcünün, teknik heyetle yaptığı görüşmede kendisini iyi hissettiğini belirttiği öğrenildi