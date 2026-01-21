Cumhuriyet Gazetesi Logo
Osimhen Atletico Madrid'le oynayacak mı? Victor Osimhen bu akşam Atletico Madrid maçında var mı?

21.01.2026 17:12:00
Haber Merkezi
Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik Atletico Madrid maçı öncesi Osimhen'in kadroda yer alıp almayacağı araştırılıyor. Peki, Osimhen Atletico Madrid'le oynayacak mı? Victor Osimhen bu akşam Atletico Madrid maçında var mı?

Afrika Uluslar Kupası’ndan hafif bir sakatlıkla dönen ve aşil tendonundaki ağrılar nedeniyle durumu belirsizliğini koruyan dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen’in bu akşamki maçın kadrosunda olup olmayacağı, takımdaki gol yollarını doğrudan etkileyeceği için büyük bir merak konusu oldu. Peki, Osimhen Atletico Madrid'le oynayacak mı? Victor Osimhen bu akşam Atletico Madrid maçında var mı?

VİCTOR OSİMHEN BU AKŞAM ATLETİCO MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray sağlık heyetinden gelen bilgilere göre, Victor Osimhen’in Afrika Uluslar Kupası dönüşünde hissettiği aşil bölgesi ağrısı, yoğun tedavi programıyla minimuma indirildi. Dün takımla birlikte yapılan son taktik antrenmanda yer alan yıldız golcünün, teknik heyetle yaptığı görüşmede kendisini iyi hissettiğini belirttiği öğrenildi

İlgili Konular: #galatasaray #atletico madrid #victor osimhen