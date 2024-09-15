Osimhen ile çarpışmıştı: Alikulov'un son durumu belli oldu!
Çaykur Rizespor'un Galatasaray ile oynadığı karşılaşmada hava topu mücadelesinde Osimhen ile çarpışan Khusniddin Alikulov'un yüz kemiğinde kırık olduğu açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta sakatlanan Khusniddin Alikulov'un sağlık durumuna ilişkin Karadeniz ekibinden açıklama yapıldı.
"YÜZ KEMİĞİ KIRIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR"
Çaykur Rizespor Kulübü Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, futbolcunun dün oynanan maçta hava topu mücadelesine girdiği sırada kafa darbesi sonucunda sakatlandığını hatırlattı.
Türüt, futbolcunun Acıbadem Maslak Hastanesi'nde tedaviye alındığına işaret ederek, "Yapılan tüm muayene, tetkik ve konsültasyonları sonucunda yüz kemiği (maxilla) kırığı tespit edilmiş ve beyin sarsıntısına ait bulgu saptanmamıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerini kullandı.
15.09.2024 | Sağlık Raporu (Khusniddin Alikulov’un Sağlık Durumu)— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) September 15, 2024
14.09.2024 tarihinde oynanan Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında hava topu mücadelesinde kafa darbesi sonucu yüzünden sakatlanan oyuncumuz Alikulov’un Acıbadem Maslak Hastanesinde yapılan tüm muayne, tetkik ve… pic.twitter.com/MFcHloaO5N
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