Spor yazarları Galatasaray-Çaykur Rizespor maçını yorumladı: 'Taraftar, Sara resitaline tanıklık etti'

Yayınlanma: 15.09.2024 - 10:27

Güncelleme: 15.09.2024 - 10:27

Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Spor yazarları RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Ebru Kılıçoğlu: "Osimhen Milli takım arasını gelenler, gidenler, divan toplantısı, bilet kriz çerçevesinde “çalkantılı” geçiren Galatasaray’ın Ç.Rizespor’u konuk ettiği maç öncesi merak edilen tek konu: Osimhen... Icardi’nin yokluğunda forma şansı bulan camianın yeni gözdesi bekleneni veriyor. Tıpkı takımı gibi. G.Saray, daha derli toplu, konsantre, pas hatalarının azaldığı özetle ne yağtığını bilen bir futbol sergiliyor. Rizespor’un kalabalık savunmasına rağmen oyunu domine ediyor. Bunda golü erken bulmasının etkisi de var. Zira Osimhen’e yapılan faulle kazanılan serbest vuruş Sara’nın asisti ve Sanchez’in kafa vuruşuyla ağları bulduğunda dakika 3. G.Saray devamında da sergilediği oyunun meyvesini 25’te gelen golle topluyor. Bu kez ağları havalandıran Osimhen...

G.Saray ikinci yarıya Sara’nın golüyle (49) başlıyor. İlhan Palut’un takımını güncellemek için yaptığı 3 değişiklikse G.Saray’a yarıyor adeta. Zira 61’de bir gol daha geliyor. Atan Mertens ama mimarı ona “Al at” diyen Torreira. Benzer bir “güncellemeyi” de 67’de 4 değişiklikle Okan Hoca yapıyor. 80’de Barış Alper golleri 5’e çıkarıyor. Kalan dakikaları Rize yarı sahasında geçen maçta, Osimhen taraftarın istediği golü atıyor, oyuna kattığı motivasyonla da bol alkış alıyor. G.Saray’da yüzleri güldüren, bol gollü 3 puandan ziyade, Fenerbahçe derbisi öncesi oturmaya başlayan futbol." (Cumhuriyet)

"ÇOK RAHAT FARKA KOŞTU"

Güntekin Onay: "Okan Buruk, özellikle iç saha maçlarında Anadolu takımlarını imha etmeyi çok iyi biliyor. Ön alanda baskı yap, stoperleri orta sahaya çıkart, rakip forvetlere top aldırma ve ilk topa baskı yaparak rakibin geçişlerine izin verme. Biraz istek ve coşku bu tip rakiplere karşı işi çözmeye yetiyor.

Osimhen hareketli ve istekliydi. Kendisine çok fazla servis yapıldı mı? Hayır. Ancak takım oyuncusu santrfor kimliği ve sürekli oyunun içinde olmasıyla Galatasaray’a çok şey katacağını gösterdi.

Bir başka yeni transfer Gabriel Sara, dün maçın adamı oldu. Sol ayağı gerçekten de mükemmel. 2 harika asist ile şık bir gole imza attı." (Hürriyet)

"EZİP GEÇTİLER"

Bülent Timurlenk: "Dün G.Saray taraftarının ilk dakikadan itibaren derbi şiddetindeki desteğinin altında da basiretsiz yönetimin, kifayetsiz profesyonellerin saç baş yolduran transfer icraatlarına rağmen sahadakilere sahip çıkmak yatıyordu.

Osimhen gibi bir golcüyü çıplak gözle izlemenin lüksü, erken gelen golle Rize'yi nakavt etmenin keyfiyle birleştiğinde Buruk'un takımı için kolay maç oldu. Jelert'in kulübede beklediği, Barış'ın şaşırtan, Yunus'un şaşırtmayan kötü futboluna rağmen Sara'nın resitaliyle ezip geçtiler Rize'yi." (Sabah)

"SARA RESİTALİ"

Serkan Akcan: "Milli maç arasına Adana Demirspor galibiyetine rağmen hafif stresli giden Galatasaray taraftarı, dönüşü Osimhen ile yapmanın heyecanını yaşamayı planlarken Gabriel Sara’nın resitaline tanıklık etti.

Sara geldiği günden bu yana eleştirilerin odağındayken dün gece Rize’ye karşı en çok alkışı alan Galatasaraylıydı. İki nefis asist yaptı, ikinci yarının başında da golünü tabelaya yazdı. Osimhen’in gelişiyle formasyonda değişiklik yapma ihtimali beliren Okan Buruk’un ön tarafta Mertens’li klasik 4-2-3- 1’den ödün vermemesi gecenin bir başka dikkat çeken detayıydı." (Fanatik)