RAMS Park'ta gol yağmuru! Galatasaray'dan Çaykur Rizespor karşısında gövde gösterisi

Yayınlanma: 14.09.2024 - 19:06

Güncelleme: 14.09.2024 - 22:05

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Rizespor ile karşılaştı. RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray, 5-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Davinson Sanchez, 25. dakikada Abdülkerim, 49. dakikada Gabriel Sara, 61. dakikada Dries Mertens ve 80. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

OSIMHEN VE JAKOBS SAHADA

Galatasaray'da Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, sarı kırmızılı formayla ilk kez sahaya çıktı.

GABRIEL SARA'DAN BİR İLK

Sarı kırmızılı takımın yeni transferlerinden Gabriel Sara, maçta 1 gol, 2 asistle yıldızlaştı. Sara aynı zamanda Galatasaray formasıyla ilk kez gol katkısında bulundu.

BU SEZON EN ERKEN GOL

Davinson Sanchez'in 3. dakikada attığı gol Galatasaray'ın bu sezonki en erken golü oldu.

Bu sonucun ardından Galatasaray ligde 4'te 4 yaparak puanını 12'ye çıkardı ve ligde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Rizespor ise 4 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, erteleme maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Rizespor ise Samsunspor'u ağırlayacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Galatasaray 5-0 Çaykur Rizespor

80' GOL | Ceza sahasının solunda Osimhen'in pasında topla buluşan Kaan içeriye Barış'a gönderdi. Barışın şutu gol oldu.

78' Galatasaray'da Berkan, Michy işbirliğiyle gelişen atakta ceza sahasının solunda topla buluşan Osimhen'in şutunu Ivo Grbic çıkardı.

62' GOL | Lucas Torreira ön alan baskısıyla topu kazandı. Sürerek getirdiği topu sağa Mertens'e verdi. Mertens'in ceza sahasının sağından attığı şut gol oluyor.

49' GOL | Galatasaray, Gabriel Sara'nın golü ile maçta farkı üçe çıkarıyor. Ceza sahasında seken topla buluşan Sara'nın çektiği harika şut gol oldu.

45' Rizespor sol kanattan tehlikeli geldi. Babajide David ceza sahası içinde topla buluştu. Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

42' Galatasaray gole çok yaklaştı! Barış'ın çizgiye kadar getirip açtığı ortada top Rizespor savunmasından sekti. Seken topu karşılamaya çalışan Osimhen'in şutu kornere gitti.

25' GOL | Gabriel Sara'nın açtığı ortada ceza sahasında topla buluşan Osimhen'in kafası ağlara gidiyor. Bu golle birlikte Osimhen Galatasaray ile çıktığı ilk resmi maçında gol atmış oldu.

15' Gabriel Sara'nın ceza sahasına ortasında topla buluşan Osimhen'in kafa vuruşu dışarı gitti.

3' GOL | Sara'nın kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Davinson Sanchez kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.