Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş heyecanı yaklaşırken gözler Juventus ile Galatasaray arasındaki kritik mücadeleye çevrildi. Peki, Osimhen Juventus maçında oynayacak mı? Victor Osimhen'in sakatlığı ne durumda?
OSİMHEN OYNAYACAK MI?
Konyaspor maçında ağrıları nedeniyle forma giyemeyen Osimhen'in Juventus maçında ilk 11'de yer alması bekleniyor.
JUVENTUS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Juventus Galatasaray maçı 25 Şubat Çarşamba saat 23.00'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.