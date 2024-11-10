Osimhen maçtan sonra Atatürk'ü andı: 'Çok daha fazla saygıyı hak ediyor'

Yayınlanma: 10.11.2024 - 19:08

Güncelleme: 10.11.2024 - 19:08

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Samsunspor'u 3-2 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Victor Osimhen (2) ve Michy Batshuayi kaydetti. Galatasaray puanını 31 yaptı. Victor Osimhen bu sezon 8. golünü attı. Michy Batshuayi ise 5. golünü kaydetti.

Galatasaray'da Victor Osimhen galibiyetin ardından GSTV'ye Atatürk hakkında konuştu.

"ATATÜRK ÇOK BÜYÜK SAYGIYI HAK EDİYOR"

Osimhen, GSTV'ye verdiği röportajda Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak şunları söyledi:

"Bugünün Türk halkı için ne kadar önemli bir gün olduğunu biliyorum. Türk halkını selamlıyorum. Türkiye'ye gelmeden önce böyle büyük bir insandan haberdar değildim. Türkiye'ye geldikten sonra takım arkadaşlarım, idari ekiple olsun herkesle Atatürk'ü konuşmaya başladım. Çok merak ettim. Ne anlama geldiğini öğrenmek istedim. Çok daha fazla saygıyı hak ediyor. Tarih için çok önemli bir figür. Bugün bizim için çok önemli oldu. Gollerimi Mauro'ya adıyorum. Ben burada olduğumdan beri çok büyük sevgi gösterdi, çok iyi davrandı. Takım içinde de çok güçlü bir figür. Çok güçlü döneceğini biliyoruz. Galibiyeti de golleri de Mauro'ya armağan ediyorum."

Maçı da değerlendiren yıldız oyuncu, "Samsunspor çok iyi oynadı, neden bu durumda olduklarını görmüş olduk. Galibiyet önemliydi. Milli takımlara gideceğiz, bize de öz güven oldu. Döndüğümüzde de her maçı kazanacak gücümüz var. Çok önemli bir galibiyet aldık. Galatasaray'da çok mutluyum, taraftarlar beni çok seviyor. Ben galibiyeti onlara armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BURADA GÜZEL BİR ORTAM VAR"

Galatasaray'ın 3. golünü Michy Batshuayi galibiyetten ötürü mutlu olduklarını söyledi.

"Burada çok güzel ortam var. İyi anlaşıyoruz ve böyle kazanıyoruz. Mauro Icardi sakatlandığı için çok üzgünüz. Oyuncular ve taraftarlar tarafından çok seviliyor. İnşallah en kısa zamanda aramıza döner."