Victor Osimhen'den taraftara övgü: 'Galatasaray'da ilginç bir kültür var...'

Yayınlanma: 17.11.2024 - 10:21

Güncelleme: 17.11.2024 - 10:21

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, katıldığı bir YouTube kanalında sarı-kırmızılılar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Osimhen'in açıklamaları şu şekilde:

"Şu ana kadar İstanbul'daki, Galatasaray'daki deneyimim gerçekten etkileyici. Bu kadar büyük bir şeyle karşılaşacağımı beklemiyordum. Galatasaray kadar büyük bir kulüpte oynayabilmek, bu kulübün ne kadar iyi bir arada kaldığını görmek, ne kadar büyük bir aile olduğunu görmek gerçekten harika."

"ONLARA TEŞEKKÜR EDERİM"

"Ne zaman bir restorana gitsem, beni ne zaman görseler kulüplerinde oynadığım için bana ne kadar minnettar olduklarını gösteriyorlar. Onlara beni kabul ettikleri için, bana bu sevgiyi gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Sahaya ne zaman çıksam onlar için oynamaya ve gol atmaya çıkıyorum, kişisel tutkum için çıkıyorum."

"Gerçekten harika bir deneyim oluyor. Umarım burada kaldığım son ana kadar bu şekilde keyif almaya devam ederim."

"ONYEKURU İLE KONUŞTUM"

"Galatasaray'a ilk geldiğimde Henry (Onyekuru) ile konuştum. Bana 'Oraya gittiğinde iyi bir maç çıkarırsın maçtan sonra futbolcular seni taraftarlarla eğlenmen için tribünün önüne doğru iter' demişti."

"Galatasaray'da ilginç bir kültür var, tribünlerin önüne gidip önce bağırmalarını istiyorsunuz, sonra 'Şşş' diyerek onları susturuyorsunuz ve '1-2-3' diyerek tribünler ile eğleniyorsunuz. Bu anlar, taraftarları çok mutlu ediyor. Bence onlar da tıpkı oyuncular gibi sevinmeyi hak ediyor ve bunu çok seviyorum."

9 MAÇTA 12 GOLE KATKI

Galatasaray'da bu sezon 9 maçta sahaya çıkan Nijeryalı golcü, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.