Galatasaray'dan Victor Osimhen paylaşımı!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Nijerya Milli Takımı'na giden yıldızı futbolcusu Victor Osimhen için bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'dan Victor Osimhen paylaşımı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2024 - 13:04

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen gollerine ülkesinin milli takımında da devam ediyor.

2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'ndaki 5. maçında Benin'e konuk olan Nijerya, rakibiyle 1-1 berabere kalırken Osimhen takımına 1 puanı getiren golü attı.

Galatasaray, Nijerya'nın gruptan çıkmayı garantilediği maçta attığı gol için futbolcusu için bir tebrik mesajı yayımladı.

TEBRİK MESAJI YAYIMLANDI

Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

"Afrika Uluslar Kupası Elemeleri’nde, Nijerya’nın Benin ile 1-1 berabere kaldığı ve gruptan çıkmayı garantilediği maçta ülkesinin tek golünü atan Victor Osimhen’i tebrik ederiz."


Etiketler: #victor osimhen #galatasaray #Nijerya

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