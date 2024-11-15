Galatasaray'dan Victor Osimhen paylaşımı!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Nijerya Milli Takımı'na giden yıldızı futbolcusu Victor Osimhen için bir paylaşım yaptı.
Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen gollerine ülkesinin milli takımında da devam ediyor.
2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'ndaki 5. maçında Benin'e konuk olan Nijerya, rakibiyle 1-1 berabere kalırken Osimhen takımına 1 puanı getiren golü attı.
Galatasaray, Nijerya'nın gruptan çıkmayı garantilediği maçta attığı gol için futbolcusu için bir tebrik mesajı yayımladı.
TEBRİK MESAJI YAYIMLANDI
Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:
"Afrika Uluslar Kupası Elemeleri’nde, Nijerya’nın Benin ile 1-1 berabere kaldığı ve gruptan çıkmayı garantilediği maçta ülkesinin tek golünü atan Victor Osimhen’i tebrik ederiz."
Etiketler: #victor osimhen #galatasaray #Nijerya
Spor Haberleri
- Rixos Sailing Cup Göcek Yat Yarışları sona erdi
- Yunus Akgün: Taraftarlarımızın desteğiyle kazanacağız
- 'Hak ettiğimiz yere gelmek için savaşmak zorundayız!
- Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
- Vincenzo Montella takımdan memnun!
- Galatasaray, milli yüzücüyü kadrosuna kattı!
- Matias Vecino'dan Galatasaray itirafı!
- Süper Lig ekibinden Yusuf Demir hamlesi!
- Van Aanholt'tan flaş itiraf: 'Futbolu bırakabilirdim'
- Galler Teknik Direktörü Bellamy'den Türkiye açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli ile görüşmesini anlattı
- Soylu'dan 'Özür dileriz' çıkışı
- AKP'li başkandan 'torpil' savunması
- 2 çocuk vurulmuş halde ölü bulundu!
- İhraç talebi ile disipline sevk iddiası!
- İşte Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin fotoğrafı
- 'Bundan 25 gün önce de...'
- 'Erdoğan' zirvesi sonrası MHP'den bir paylaşım daha!
- CHP'den 'İmamoğlu' çağrısı
- Çok konuşulacak 'Kabine değişikliği' kulisi