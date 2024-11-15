Erden Timur'dan Osimhen sözleri: 'Haziranda imzası olacak'

Yayınlanma: 15.11.2024 - 14:11

Güncelleme: 15.11.2024 - 14:11

Galatasaray Sportif A.Ş. eski başkan vekili Erden Timur, Almanya'da Hamburg Galatasaraylılar derneğinin açılışına katıldı.

Futbolcuların imzaladığı geçtiğimiz sezonun formasını derneğe hediye eden Erden Timur, etkinlik sırasında bir taraftarla yaşadığı diyaloğu kürsüde anlattı.

'OSIMHEN'İN DE İMZASI OLACAK'

Taraftarın kendisine "Formada Osimhen'in imzası var mı?" sorusunu sorduğunu aktaran Erden Timur, "Futbolcuların sırayla imzaladığı şampiyonluk forması oluyor. İçeride biri sordu 'Osimhen'in imzası var mı?' diye. Ben de ona 'haziranda inşallah Osimhen'in de imzası olacak' dedim" ifadelerini kullandı.