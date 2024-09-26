Victor Osimhen Galatasaray taraftarına müjdeyi verdi! 'Hissediyorum, golüm çok yakın!'
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, PAOK maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Osimhen, 'Maalesef tekrardan kendi kalesine atılan bir gol oldu. Hissediyorum, golüm çok yakın' dedi.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, PAOK maçı sonrası açıklamalar yaptı.
Victor Osimhen yaptığı açıklamada, "Maalesef tekrardan kendi kalesine atılan bir gol oldu. Hissediyorum, golüm çok yakın. En önemlisi Galatasaray'ın kazanması. Taraftarlara da ayrıca teşekkür ederim. Ligde ve Avrupa'da kazanmaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.
Nijeryalı golcü, "Mauro Icardi ile çok iyi bir ilişkimiz var. Ayrı zamanda lider. Michy Batshuayi çok iyi bir karakter. Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum. Takım olarak yardımlaşıyoruz. Ben yoksam, onlar var. Takım olarak kazanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Galatasaray'ın ilk golünde çalan şarkı için konuşan Osimhen, "İlk golden sonra çalan şarkıyı Lille'de bir Türk arkadaşım (Yusuf Yazıcı) çaldı. Sözlerini anlamadım ama şarkıyı sevdim. Şimdi her attığım golden sonra da 'Yarim yarim' şarkısının çalması çok anlamlı olacak." ifadelerini kullandı.
Spor Haberleri
- Okan Buruk'tan PAOK maçı sonrası Florya açıklaması!
- UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!
- Osimhen'den Galatasaray taraftarına müjde!
- Liverpool, West Ham karşısında gol şov yaptı!
- 'Bu kadar yoğun duygulu olacağını düşünmemiştim'
- Günay Güvenç: 'Formayı özlüyorum'
- Icardi'den Galatasaray itirafı! 'Dışarıda bile olsa...'
- Yunus Akgün hayallerini yaşıyor!
- Barcelona, evinde Getafe'yi tek golle geçti
- Twente'den Manchester United'a Old Trafford'da çelme!
En Çok Okunan Haberler
-
- BDDK müdürünün 'skandal' düğünü
- Skandal: Halkın sağlığıyla böyle oynadılar
- Tamer Karadağlı hakkındaki iddialara 'müfettiş' bakacak
- Türkiye'nin konuştuğu davada ara karar
- Yiğit Bulut'un 'İsrail' çıkışı AKP'yi karıştırdı
- Size bunları anlatmıyorlar!
- Emeklilik sisteminde yeni formül ortaya çıktı
- 'Meşru müdafaa' savunması!
- Hastane yolunda facia!
- Fenerbahçe'den flaş milli takım açıklaması!