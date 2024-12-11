Osman Aşkın Bak ve Ceferin, Fenerbahçe maçı için Kadıköy'de
Fenerbahçe, evinde Athletic Bilbao ile karşılaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile UEFA Başkanı Alexander Ceferin maçı de statta takip etti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında evinde Athletic Bilbao ile karşılaştı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile UEFA Başkanı Alexander Ceferin maçı de statta takip etti.
Bakan Bak ve Ceferin, karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF 1. Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile protokol tribününde izledi.
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