Osman Çakmak: 'Yarım kalan bir işimiz var'

07 Ekim 2022 Cuma, 21:50

Ampute Futbol Milli Takımı Osman Çakmak, Dünya Kupası'ndaki finali değerlendirdi.

Çakmak, "Bu işi penaltılara bırakmayacağız. Yine Angola, yarım kalan bir işimiz var, onu tamamlayacağız. Türk Milleti'ne armağan olsun." dedi.

Osman Çakmak, "Bu çocuklar gece 00.00'de yattı, sabah 06.30'da kalktılar. Bugün de ilk dakikadan 50. dakikaya kadar çok iyi konsantre oldular. NEF Arena'da Angola'dan ufak bir alacağımız var. 85 milyon NEF Arena'ya bekliyorum" ifadelerini kullandı.