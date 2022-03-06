Osman Korkmazel: Kırmızı kart olmasaydı Fenerbahçe, 3 puanı alırdı

06 Mart 2022 Pazar, 21:12

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'u konuk ettiği karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Spor yazarımız Osman Korkmazel, müthiş karşılaşmayı şu şekilde değerlendirdi:

"Trabzonspor son 5 maçtır 3 puanı yine seriye bağladı. Abdullah Avcı öyle bir inanca bağlamış gibi oyuncularını; sahaya kim çıksa ‘görev aşkı’ ile oynuyor. Kupa çeyrek finalinde de gördük; Antalyaspor belli bölümler sıkıntı yaratsa da, 4 bankoyu kulübede tutsa da, tempo kısık olsa da, yarı finale yükselmeyi bildiler... Bu akşam Fenerbahçe önünde eksikleri var ama onlar için çok da bir şey fark etmiyor... İsmail Kartal’ın Fenerbahçe’si ise tüm umutlarını sadece, Süper Lig’e bağlamış durumda. Lig 2’nciliği onlar için çok büyük önem arz ediyor. Son 3 maçta, 9 puanı ceplerine koyup, 4’üncü sıraya yerleştiler. İsmail Kartal’ın ifade ettiği gibi, az sonra Trabzonspor önünde onları 3 puana itecek en önemli faktör muhteşem taraftarıdır. Tribünler Kartal’ın istediği gibi ful ve üst seviye coşkulu...

İki takımda da eksik var ama özellikle Trabzonspor’da 2 ana stoper in olmaması uyum sorunu, maç eksikliği yaşatabilir. Muhteşem taraftarını arkasına alan sarı-lacivertliler, her geçen dk. baskıyı arttırırken, netice alıcı pozisyonlar bulamıyordu. Ve bu baskı, 18’nci dk. da İrfan’ın kırmızı görmesiyle durağanlaştı. Siopis’in ayağına basmış, Zorbay Küçük görememiş oyun devam etmişti. Ancak Var’a gitti ve İrfan’ı oyun dışına aldı. Zorbay Küçük haksız mı kırmızı kararında, haksız değil de önceden yan hakemle temasa geçse bu kadar tepki görmezdi tribünlerden. Sonrasında moral bozukluğu ve tribünlerin maçı unutup Zorbay’la uğraşması golü getirdi Trabzonspor’a. Kalabalık savunmada yapılan hata, Abdülkadir kurnazlığı ve de Nwakaeme’nin usta işi vuruşuyla öne geçtiler. Ancak Fenerbahçe 10 kişi kalmasına karşın, oyundan düşmezken 2-3 tane fırsatı da harcadı ilk yarı biterken...

İkinci yarı neler olur? Fenerbahçe bu oyununu sürdürür, tribünler coşkusunu arttırır, İsmail Kartal yerinde değişimlere giderse, çok şey değişir. Fenerbahçe yine tempolu başladı ama nedense tribünler takıma destekte etkin değil. İsmail Kartal 63’de hamlesini yaptı ve Pelkas- M.Berisha’yı sahaya sürdü. Avcı’dan tek değişim Djaniny’di. Bu değişimler ve taraftarın devreye girmesi, çok geçmeden golü de getirdi. Mert Hakan’ın serbest vuruşunda, M.Zajc çok sert vurdu kafayı ve skoru eşitledi. Artık her şey olabilir. İki takım da orta merkezi rahatlıkla geçiyor. Gol gelir mi, Fenerbahçe’de yorgunluk göze çarpmaya başladı. Mesut Özil girdi, rahatlık getirir mi? Trabzonspor’da 3 değişiklik birden, gol sahasında daha sık görünüyorlar. Uzatmalar oy oy, E.Visca golü yapıyordu az kaldı. Neyse ki skor değişmedi. Son cümlem:’Ah o kırmızı yok mu kırmızı, olmasaydı. Fenerbahçe’ye bu oyunuyla 3 puan getirirdi 3 puan’..."