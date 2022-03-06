Spor yazarları Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasını yorumladı

06 Mart 2022 Pazar, 09:45

Spor yazarları, Galatasaray'ın deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi.

ERMAN TOROĞLU: Galatasaray takımı bir ilk yarı oynuyor Konya'da, 'kötü' oynuyor dersek kıyak yapmış oluruz, kötünün de kötüsü.. İkinci yarıda bir gol atmaya çalışıyorlar ama yaptıklarını hücumlar yalan rüzgarı. Galatasaray'da bir şeyler oluyor, anlamak mümkün değil. Geçen hafta oyuna girdikten sonra maçı çeviren adam Feghouli. Bu hafta onu maç kadrosuna bile almıyor. Ya yönetim bir şeyler söylüyor bu adama, ya da bu adam bindiği dalı kesiyor. (Fotomaç)

GÜNTEKİN ONAY: Galatasaray, ilk yarıda ofansif bölgede hiç görünmedi ve bırakın şutu, korner dahi atmadan soyunma odasına gitti. Galatasaray’da Pulgar ve Sacha Boey fiziksel olarak son derece yetersiz görünürken bu iki oyuncunun çıktığı 60’ıncı dakikaya kadar Konyaspor adeta elini kolunu sallayarak sarı kırmızılı ceza sahasına geldi. Düşünün, iki stoper Marcao ve Nelsson Galatasaray’ın en iyileriydi ve çok kritik hamleler ile farkın büyümesini engellediler. Konyaspor karşısında rakip kaleye gitmekte bu kadar zorlanan Galatasaray’ın Barcelona karşısında işi çok zor ve bolca şansa ihtiyacı olacak. (Hürriyet)

ŞANSAL BÜYÜKA: Kardeşim; sezon nasıl geçerse geçsin, istersen "gazozuna maç" yap, senin adın Galatasaray... Yenilsen bile vuruşarak yenileceksin, "beyaz bayrak" çekip, teslim olarak değil... İlk yarının özetiydi bu... Galatasaray, Konya‘ya Mevlana Türbesi’ni ziyarete değil, maç yapmaya geldiğini hatırlamış olmalı ki, ikinci yarıya koşmaya ve futbol oynamaya niyetlenerek başladı... Galatasaray’ın biraz kımıldadığı dakikalarda da kaleci Sehic sahneye çıktı... Önce Berkan‘ın kafasına muazzam uzanıp kornere attı... Sonra Morutan’ın füzesine geçit vermedi... (Milliyet)

METİN TEKİN: Galatasaray oyun olarak hiç sahada olmadı. 40. dakikada bir şutu vardı. Galatasaray'da bu maç olmuyor diyordu sahada. Fizik kalite olarak da olmuyor. Bu maç olmayacağı belliydi. Pozisyon buldu kabul ediyorum ama oyun olarak hiç olmadı. Konyaspor deplasmanı çok zordur. Zaman zaman yüklendi Galatasaray kalesine zaman zaman bekledi. İşte beklediği zaman Galatasaray bir iki pozisyon buldu. Galatasaray'ın bir kadro sorunu var. Enteresan olan bu. En büyük problem burada. Şu anda takım yetersiz. Bu kadro geleceğin kadrosu olarak kuruldu. Birincisi bek. İkincisi orta saha. Biz ilk haftadan söyledik. Berkan, Taylan, Aytaç... Bu orta sahayla olmaz, olmadı da.

ÖNDER ÖZEN: Ortada bir gerçek var. Galatasaray'ın hiç karşılık veremediği bir 90 dakika oynadı. Karşılık verir gibi oynadığı bir bölüm var ama... Skubic hücuma çıkarken Kerem'le arasındaki mesafe 3 metre falandı ama Skubic ceza sahasına girdiğinde Kerem ortalıkta yoktu. 2-0'dan sonra Konya takımı son derece rahat, oyun üstünlüğünü de bırakmadan ilk yarıyı bitirdi. Galatasaray takımı hiç karşılık veremedi.

ELVIR BALIC: Bu maçı gerçekten çok merak ediyordum. Çünkü Konyaspor gerçekten çok güçlü bir rakip. Galatasaray nasıl bir oyun sergileyecek diye merak ediyordum ama maalesef sıkıntılı geçti. Galatasaray 7. dakikada gol yedikten sonra tamamen dağıldı. Oyun disiplini yok. Mücadele yok. Pozisyon yok. Birçok pas hataları var. Bu kadar kötü bir Galatasaray hiç görmedim. İkinci yarı başlarken bir reaksiyon bekledim. Biraz daha baskılı ve oyuncu değişiklikleriyle birlikte biraz daha farklı bir oyun bekledim ama o da yok.