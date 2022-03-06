Fenerbahçe - Trabzonspor maçında taraftar, Zorbay Küçük'e saldırmaya çalıştı
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşma 1-0 bordo-mavililerin üstünlüğüyle devam ederken, karşılaşmada ilk yarının bitiş düdüğünün çalmasının ardından bir taraftar sahaya girdi.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u konuk ettiği maçın 17'nci dakikasında İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart görmesiyle birlikte sarı-lacivertli taraftarlar, o dakikadan itibaren hakem Zorbay Küçük'e yönelik olumsuz tezahüratlarda bulundu.
Karşılaşmanın ilk yarısının sona ermesinin ardından sarı-lacivertli bir taraftar, saha içerisine girerek hakem Zorbay Küçük'e doğru yöneldi.
Taraftarın hakem Zorbay Küçük'ün üzerine doğru koştuğunu gören Fenerbahçeli oyuncular Altay Bayındır, Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz araya girdi.
Daha sonra stattaki güvenlik görevlilerin müdahalesi ile taraftar saha dışarısına çıkarıldı. Çevik kuvvet ekibi de saha içerisine girerek taraftarların önünde güvenlik önlemi aldı.
Öte yandan Fenerbahçeli futbolcular, hakemlere soyunma odasına girerken uzun süre eşlik etti.
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