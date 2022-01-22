Osman Korkmazel, Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi

22 Ocak 2022 Cumartesi, 18:17

Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşılaştı ve mücadele 1-1 sona erdi. Spor yazarımız Osman Korkmazel karşılaşmayı değerlendirdi.

İşte Osman Korkmazel'in değerlendirmesi:

"Trabzonspor’un Süper Lig’i ŞAMPİYON bitireceğini haftalar önce belirtmiştim... Şimdi ki bakış açım; Lig’i ilk 4’de kimin bitireceği üzerine... 2’nci Konyaspor’un ardından, 3’ncü konumda olan Fenerbahçe, az sonra deplasmanda Sivasspor’a konuk olacak. İsmail Kartal yeni geldi ama kökeni Fenerbahçe ve Süper Lig’de takım çalıştırmış deneyimli bir hoca., 2 maçta 4 puan topladı... Sivasspor Rıza Çalımbay ile lige renk katan bir takım; bu yıl lige kötü bir giriş yaptılar. Ancak son haftalarda başarılı sonuçlar alarak üst sıralara adım atmaya başladılar. Eksikleri çok ama Rıza hocanın, ‘Sorun olmaz biz her maça kazanmak için çıkarız’ sözlerini Fenerbahçe karşısında iyi sonuç alacağının sinyalleri olarak değerlendirdim... Rıza hoca çok dertli maç öncesi, eksikliği fazlasıyla vurguladı hep ama yine de 3 puanı aklından çıkarmıyor. İsmail Kartal’da öyle konuştu ancak onun 11’i iş yapacak nitelikte... Dondurucu soğuk var 4 Eylül Stadı’nda. Oyunu kontrolü altında tutan Fenerbahçe dk. 18’de çok hızlı çıkış sonucu; SerdarDursun-E.Valencia-Zajc işbirliğiyle şık bir gol buldu. Oyunun devamında da hakimiyetini sürdüren Sarı-Lacivertliler, 3 net gol fırsatından yararlanamadılar; hele ki M.Tisserant’ın kaçırdığı... Buna karşın Sivasspor’da etkin isim Erdoğan’ın sakatlanıp çıkması, iyice sekte vurdu oyunlarına. Sıklıkla gol sahasına giremeselerde ilk yarı biterken, I.Cofie’nin sert şutunu Berke zorlukla çıkarmasa skora denge getirebilirlerdi...

Rıza hoca 2’nci yarı başında hamlesini, Sefa Yılmaz’ı sahaya sürerek yaptı. İsmail Kartal dokunmadı 11’ine. Vee 51’nci dk. da Sivasspor öyle bir gol kaçırdı ki., Sefa’nın gol vuruşuna Berke ve N.Sangare geçit vermedi. Taraftar da desteğini yükseltince, Sivasspor maça ortak olmaya başladı. Bu kez İsmail Kartal, maçta düşüşe geçtiklerini anlayıp. Berisha-Pelkas’ı saha içine yolladı. Ama Sivasspor durmak bilmiyor; fırsatları harcıyor. İnanılmaz Fenerbahçe geri vitese takmış görünümde.Taraftarı verdi coşkuyu onlara, gol sahasında cirit atıyorlar. Dk. 72 Yatabare altı pas içinde vurdu kafayı direkten döndü. İki dk. geçmedi serbest vuruştan P.Henrigue öyle bir vurdu ki, top tam 90’dan içeri girdi. Skora denge geldi ama iki takımda 3 puan pesinde. Sefa’nın vuruşunu son anda Berke çıkardı. Bitmedi uzak mesafeden I.CoffieNin müthiş şutu direkte patladı. Son zamanlarda böyle kaliteli ve tempolu bir maç seyretmiyorduk. İki takıma da tebriklerimi gönderiyorum."