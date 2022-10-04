Osman Zeki Korkmaz: 'Olduk dediğimiz an bittiğimiz andır'

04 Ekim 2022 Salı, 08:12

Süper Lig'de Fatih Karagümrü'ü 2-1 mağlup eden İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, galibiyeti değerlendirdi.

Korkmaz, "Kazanmadığımız maçlarda da, ya da düşündüğümüz gibi olmadığında da odaklandığımız şey hiçbir zaman skor olmadı. Oyun kültüründen bahsediyorduk, takım olarak neler yapabiliriz diye, geçen seneden bu yana böyleydi. Bugün de düşündüğümüz gibi oldu." dedi.

"Farklı bütçelerle yarışıyoruz. Devre arası transfer döneminde dalga daha şiddetli olacak. Daha büyük yarış olacak. Umarım o günleri görürüz" diyen 40 yaşındaki teknik adam, "Bu galibiyetin ardından başka şeyler düşünmenin anlamı yok. Olduk dediğimiz an bittiğimiz andır. Olmadık hiç, olmayacak da. Bu lig bitene kadar, umarım ligde kaldığımız güne kadar böyle olacak. O anlamda yine baştan başlayacağız haftaya" ifadelerini kullandı.