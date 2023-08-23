Yayınlanma: 23.08.2023 - 11:29

Güncelleme: 23.08.2023 - 11:29

Otavio hakkında aramalar hız kazandı. Al Nasr takımına transfer olan Otavio'nun hayatı futbolseverler tarafından merak edildi. Peki, Otavio kimdir, kaç yaşında, nereli? Otavio hangi takımlarda oynadı? Otavio hangi mevkide oynuyor? İşte Otavio'nun hayatı ve kariyeri...

OTAVİO KİMDİR?

Otavio, 9 Şubat 1995 tarihinde dünyaya geldi. 172 cm boyunda ve 56 kilo olan Otavio, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 1 maça çıkan Otavio, 1 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür.

OTAVİO HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Otavio Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Otavio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

OTAVİO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2012-2014 Internacional

2014-2023 Porto

2015-2016› Vitória Guimarães (kiralık)

2023- El-Nasr