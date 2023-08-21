David Ostrosky kimdir, nereli, kaç yaşında? David Ostrosky öldü mü? David Ostrosky neden öldü?

David Ostrosky'nin kim olduğu merak ediliyor. David Ostrosky hakkında çıkan haberlerden ünlü oyuncunun hayatı internette aratılıyor. Peki, David Ostrosky kimdir, nereli, kaç yaşında? David Ostrosky öldü mü? David Ostrosky neden öldü?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2023 - 13:35
David Ostrosky kimdir, nereli, kaç yaşında? David Ostrosky öldü mü? David Ostrosky neden öldü?
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David Ostrosky'ın hayatı yurttaşlar tarafından merak edildi. David Ostrosky hakkında aramalar hız kazandı. Peki, David Ostrosky kimdir, nereli, kaç yaşında? David Ostrosky öldü mü? David Ostrosky neden öldü? İşte David Ostrosky'in hayatı...

DAVİD OSTROSKY KİMDİR?

David Ostrosky, 1 Aralık 1956'da Yahudi kökenli bir ailenin oğlu olarak Meksiko Şehri, Meksika'da doğdu. Babası Pedro Ostrosky aslen Kiev, Ukrayna'dan göçmüş Litvanya Yahudisi kökenli annesi Gueña Vinograd ise Polonya Yahudisi kökenliydi. 1980'de başladığı oyunculuk kariyerini 2023 yılına kadar sürdürdü.

Ostrosky, hiç kesmediği kendisinde imaj yaratan bıyığıyla beraber yer aldığı Meksika yapımı televizyon pembe dizileriyle tanındı.

DAVİD OSTROSKY HANGİ FİLMLERDE ROL ALDI?

1990 Triste recuerdo - Maria'nın eşi

1992 Like Water for Chocolate - Juan de la Garza

1999 La segunda noche - Saul

2007 My Mexican Shivah - Ricardo

2021 The House of Flowers: The Movie - Dr. Salomón Cohen

DAVİD OSTROSKY ÖLDÜ MÜ?

Oyuncu Belinda Slomiansky de Ostrosky ile evliliğinden üç çocuk sahibi Ostrosky, 17 Ağustos 2023'te beyin kanseri nedeniyle doğum yeri Meksiko Şehri, Meksika'da 66 yaşında öldü.


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