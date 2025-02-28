Otomotiv devi ile anlaştığı iddia edilmişti... Fenerbahçe'den stat isim sponsorluğu için açıklama
Fenerbahçe'nin stat isim sponsorluğu için Çinli otomotiv devi BYD ile anlaşma sağladığı öne sürülmüştü. Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamayla iddialara cevap verdi.
Fenerbahçe'nin stat isim sponsorluğu için BYD ile anlaşma sağladığı iddia edilmişti.
Sarı-lacivertli kulüp, BYD ile stat isim sponsorluğu konusunda anlaşmaya varıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"Bugün basında yer alan, Kulübümüzün stat isim sponsorluğu konusunda anlaşma yaptığına dair bazı haberler üzerine bu açıklamayı yapıyoruz.
Kurum ismi ve sponsorluk ücretleri verilerek kesinleşmiş gibi haberleştirilen stadyum isim sponsorluğu konusunda yer alan bu haberlerin aksine şu ana kadar gerçekleşen bir anlaşma söz konusu değildir.
Kulübümüzün stadyum isim sponsorluğu ile ilgili çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Etiketler: #fenerbahçe #BYD #sponsorluk
Spor Haberleri
- Jose Mourinho'dan Galatasaray'a tazminat davası
- Fenerbahçe'den stadyum sponsorluğu için açıklama!
- Karşıyaka, taraftarı önünde kritik maçta
- Beşiktaş, DEPSAŞ Enerji'yi deplasmanda rahat geçti
- Shevchenko'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret
- MHK'den istifa iddialarına cevap!
- Galip Baysan: Zorlu parkurda elimden geleni yapacağım
- Shevchenko'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret
- Fenerbahçe'den sponsorluk açıklaması
- Galatasaray'dan Okan Buruk için itiraz!
En Çok Okunan Haberler
-
- Terör örgütü YPG’den 'siyasi faaliyet' vurgulu açıklama!
- MEB’den ‘ramazan' yazısı!
- CHP'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ilk açıklama!
- Saray'a dikkat çeken atamalar!
- Emniyet Müdürlüğü'nden o görüntülere açıklama!
- İmamoğlu'ndan 14 kişi için suç duyurusu
- Çanakkale'de görülen 8 metrelik yılan panik yarattı!
- Kim oldukları ortaya çıktı
- '1 yılı aşkın süredir müzakere yürütülüyor'
- IBAN ile para transferinde yeni dönem!