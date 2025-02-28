Otomotiv devi ile anlaştığı iddia edilmişti... Fenerbahçe'den stat isim sponsorluğu için açıklama

Yayınlanma: 28.02.2025 - 17:15

Güncelleme: 28.02.2025 - 17:18

Fenerbahçe'nin stat isim sponsorluğu için BYD ile anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

Sarı-lacivertli kulüp, BYD ile stat isim sponsorluğu konusunda anlaşmaya varıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Bugün basında yer alan, Kulübümüzün stat isim sponsorluğu konusunda anlaşma yaptığına dair bazı haberler üzerine bu açıklamayı yapıyoruz.

Kurum ismi ve sponsorluk ücretleri verilerek kesinleşmiş gibi haberleştirilen stadyum isim sponsorluğu konusunda yer alan bu haberlerin aksine şu ana kadar gerçekleşen bir anlaşma söz konusu değildir.

Kulübümüzün stadyum isim sponsorluğu ile ilgili çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."