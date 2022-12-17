Ousmane Dembele: 'Messi kazanmayı hak ediyor'

Fransız futbolcu Ousmane Dembele, Lionel Messi'nin Dünya Kupası'nı kazanmayı hak ettiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
17 Aralık 2022 Cumartesi, 18:02
Ousmane Dembele: 'Messi kazanmayı hak ediyor'
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Fransa Milli Takımı'nda Ousmane Dembele, Arjantin karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Dembele, Barcelona'dan eski takım arkadaşı Lionel Messi için yaptığı açıklamada, "Messi, Dünya Kupası'nı kazanmayı hak ediyor. İyi bir turnuva geçirdi ve daha önce alamadığı kupa bu. Ama Fransa da kazanmayı hak ediyor" şeklinde konuştu.

Fransa ile Arjantin, Dünya Kupası finalinde 18 Aralık Pazar günü TSİ 18.00'de karşı karşıya gelecek.


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