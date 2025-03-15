Oyuna devam edemedi: Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık!

Beşiktaş'ın Konyaspor'a konuk olduğu maçın ikinci yarısında Felix Uduokhai sakatlandı. Tecrübeli oyuncunun yerine Onur Bulut oyuna girdi.

Oyuna devam edemedi: Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.03.2025 - 21:58

Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı.

Siyah-beyazlılarda Felix Uduokhai, mücadelede sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Beşiktaş'ta Felix Uduokhai yerine 55. dakikada Onur Bulut oyuna dahil oldu.

Öte yandan Beşiktaş'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Gabriel Paulista, ilk yarıda ayağına darbe aldı. Paulista da ikinci yarının başında oyundan çıkmıştı.

"ÇOK BASİT BİR ŞEY DEĞİL"

Öte yandan Beşiktaş Kulüp Doktoru Kerem Ülkü, Uduokhai'nin sakatlığıyla ilgili olarak, "Çok basit bir şey değil" ifadelerini kullandı. 

Milli aranın ardından Beşiktaş, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.  


Etiketler: #Felix Uduokhai #beşiktaş #sakatlık

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