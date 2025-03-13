TFF, yabancı hakem tartışmalarına noktayı koyuyor: Beşiktaş - Galatasaray derbisi için karar verildi!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), 29 Mart tarihinde oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisine Türk hakem atayacağı iddia edildi.

TFF, yabancı hakem tartışmalarına noktayı koyuyor: Beşiktaş - Galatasaray derbisi için karar verildi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.03.2025 - 09:52

Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Slavko Vincic'in yönetmesinin ardından Beşiktaş ve Trabzonspor da oynayacakları derbi müsabakaları Vincic'in yönetmesini talep etmişti.

Beşiktaş ve Trabzonspor'un yabancı hakem talebinin ardından gözler TFF'ye çevrilmişti.

TFF, 29 Mart Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasary derbisi için orta hakem kararını büyük ölçüde verdi.

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş-Galatasaray derbisinde yüzde 90 ihtimalle Türk hakem görev alacak.

Öte yandan TFF'nin bu kararının ligde bu sezon oynanacak tüm maçlarda geçerli olacağı bildirildi.

TFF'nin yanı sıra MHK'nın düşüncesinin de bu yönde olduğu aktarıldı.


Etiketler: #TFF #Yabancı hakem #Derbi

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