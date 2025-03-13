TFF, yabancı hakem tartışmalarına noktayı koyuyor: Beşiktaş - Galatasaray derbisi için karar verildi!
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), 29 Mart tarihinde oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisine Türk hakem atayacağı iddia edildi.
Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Slavko Vincic'in yönetmesinin ardından Beşiktaş ve Trabzonspor da oynayacakları derbi müsabakaları Vincic'in yönetmesini talep etmişti.
Beşiktaş ve Trabzonspor'un yabancı hakem talebinin ardından gözler TFF'ye çevrilmişti.
TFF, 29 Mart Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasary derbisi için orta hakem kararını büyük ölçüde verdi.
Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş-Galatasaray derbisinde yüzde 90 ihtimalle Türk hakem görev alacak.
Öte yandan TFF'nin bu kararının ligde bu sezon oynanacak tüm maçlarda geçerli olacağı bildirildi.
TFF'nin yanı sıra MHK'nın düşüncesinin de bu yönde olduğu aktarıldı.
Etiketler: #TFF #Yabancı hakem #Derbi
Spor Haberleri
- Chiellini, Juventus'a dönüyor
- Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor!
- TFF, yabancı hakem tartışmalarına noktayı koyuyor
- En Nesyri'ye sürpriz talip!
- Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran pozisyon
- Beşiktaş camiası iftarda buluştu
- Real Madrid, penaltılarda çeyrek final biletini kaptı!
- Aston Villa, toplamda 6 golle çeyrek finalde!
- Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde güle oynaya turladı!
- Saint-Maximin'den Mourinho'ya flaş cevap!
En Çok Okunan Haberler
-
- Küçükkaya'dan 'ROK' krizine yeni yorum!
- 'Canından bezdirdiler, istifa etmek zorunda kaldı'
- 'Son kabadayı' olarak biliyordu: Koğuşunda ölü bulundu
- Başsavcılığın acelesi var!
- Son seçim anketinde büyük fark
- Erdoğan'dan flaş 'DEM Parti' açıklaması
- 'Seçim yaklaştığında anketler bu şekilde olursa...'
- İmamoğlu'na üçüncü 'salon' engeli!
- Özgür Özel'den MHP'ye yanıt!
- ‘İmamoğlu gelecek diye maç uyduruyorlar’