Konyaspor maçı öncesi Beşiktaş'ta 4 eksik!
Süper Lig'de yarın Konyaspor deplasmanına çıkacak Beşiktaş, zorlu maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının kadrosunu duyurdu. Siyah-beyazlılarda Bahtiyar Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Jonas Svensson ve Elan Ricardo kafilede yer almadı.
Beşiktaş'ın Konyaspor kadrosunda şu isimler yer aldı:
Etiketler: #beşiktaş #konyaspor #Kamp Kadrosu
Spor Haberleri
- Handan Özbek’in Afrika temalı fotoğraf sergisi!
- A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu!
- Konyaspor maçı öncesi Beşiktaş'ta 4 eksik!
- Fenerbahçe'nin elde ettiği gelir belli oldu!
- Rastgele kaptan
- Torreira transferi için resmi açıklama!
- Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
- Dev derbinin hakemi için 3 aday!
- Rangers - Fenerbahçe maçının hakemine tepki
- Stephen Curry, 4000 üçlükle tarihe geçti!
En Çok Okunan Haberler
-
- Oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti
- Flash TV ve Pozitifbank'a el konuldu
- Yeni Akit yazarı görevinden uzaklaştırıldı
- İstifa eden dekandan ilk açıklama
- ATM'den para çekmede yeni dönem!
- Özgür Özel istifasını istemişti: Yusuf Özcan istifa etti
- 'Kendi cebinden ödeme' suçu
- Zafer Algöz, 'Şinasi Yurtsever' paylaşımını sildi
- 'Amerika'nın müşterisi yapıldı'
- Erdoğan, 92 yaşındaki yurttaşa el öptürdü