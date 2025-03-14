Konyaspor maçı öncesi Beşiktaş'ta 4 eksik!

Süper Lig'de yarın Konyaspor deplasmanına çıkacak Beşiktaş, zorlu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Konyaspor maçı öncesi Beşiktaş'ta 4 eksik!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.03.2025 - 15:09

Beşiktaş, Süper Lig'de yarın deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının kadrosunu duyurdu. Siyah-beyazlılarda Bahtiyar Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Jonas Svensson ve Elan Ricardo kafilede yer almadı.

Beşiktaş'ın Konyaspor kadrosunda şu isimler yer aldı:


Etiketler: #beşiktaş #konyaspor #Kamp Kadrosu

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