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Oyuncu bu akşam İstanbul'a gelecek: Beşiktaş, İlhan Fakılı transferinde mutlu sona ulaştı

Oyuncu bu akşam İstanbul'a gelecek: Beşiktaş, İlhan Fakılı transferinde mutlu sona ulaştı

4.07.2026 18:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Oyuncu bu akşam İstanbul'a gelecek: Beşiktaş, İlhan Fakılı transferinde mutlu sona ulaştı

Beşiktaş, Clermont forması giyen İlhan Fakılı'nın transfer görüşmeleri ve sağlık kontrolleri için bu akşam İstanbul'a geleceğini açıkladı.

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Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında İlhan Fakılı'nın İstanbul'a geleceğini resmen duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüp, genç futbolcunun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'da olacağını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "İlhan Fakılı, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir" ifadelerine yer verildi.

Kulüp ayrıca İlhan Fakılı'yı taşıyan uçağın bu akşam saat 23.05'te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yapacağını duyurdu.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

20 yaşındaki Ümit Milli kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Clermont formasıyla 34 resmi maçta görev aldı. Genç futbolcu, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

OYUNCUNUN MALİYETİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, kadrosuna kattığı İlhan Fakılı transferi için Clermont'a 1.8 milyon Euro civarında bonservis bedeli ödeyecek.

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