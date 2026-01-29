Cumhuriyet Gazetesi Logo
Oyundan alınmasının ardından... Arda Güler, Benfica maçında isyan etti!

Oyundan alınmasının ardından... Arda Güler, Benfica maçında isyan etti!

29.01.2026 10:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Oyundan alınmasının ardından... Arda Güler, Benfica maçında isyan etti!

UEFA Şampiyonlar Ligi 8. haftasında Benfica sahasında Real Madrid'i 4-2 mağlup etti. 90+8. dakikada kalecisi Trubin'in attığı golle ilk 24'e girerek play-off oynamaya hak kazanan Portekiz ekibi, tarihi bir galibiyete imza attı. İlk 8 dışında kalan Real Madrid'de ise Arda Güler'in oyundan alınırken gösterdiği tepki gündem oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının final haftasında, Benfica tarihi bir galibiyete imza atarak play-off turuna yükseldi. Portekiz ekibinde kaleci Trubin, 90+8. dakikada skoru 4-2'ye getirdi. Bu golle Mourinho'nun öğrencileri, Marsilya'nın önüne geçerek Şampiyonlar Ligi'nin lig etabını ilk 24 içinde bitirdi.

Benfica yenilgisiyle ilk 8 dışında kalan Real Madrid ise büyük şok yaşadı. Eflatun-beyazlılarda Arda Güler, 78. dakikada oyundan alınırken adeta çılgına döndü. Milli futbolcunun teknik direktör Alvaro Arbeloa'ya olan öfkesi kameralara yansıdı.

Arda Güler'in oyundan alınırken "Neden hep ben!" diyerek isyan ettiği görüldü. Arda Güler'in ilk kez bu kadar şiddetli tepki verdiği gören futbolseverler oldukça şaşırırken, milli futbolcunun o anları tüm dünyada gündem oldu.

 

İlgili Konular: #arda güler #real madrid #Benfica

İlgili Haberler

Arda Güler'in hareketi İspanya'da gündem oldu!
Arda Güler'in hareketi İspanya'da gündem oldu! Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler'in bir maçın ısınma hareketleri sırasında amatör kameraya yansıyan bir görüntüsü gündem oldu. Arda Güler'in bu hareketi, Real Madridli taraftarlarca alkış yağmuruna tutuldu.
Real Madrid taraftarından Arda Güler tepkisi: 'Onu oyundan çıkarıyorlar çünkü...'
Real Madrid taraftarından Arda Güler tepkisi: 'Onu oyundan çıkarıyorlar çünkü...' İspanya LaLiga'da Real Madrid'in Villarreal'i 2-0 mağlup ettiği maçta Arda Güler'in oyundan alınmasına taraftarlar sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. İspanyol basını ise Arda Güler'le ilgili değerlendirmelerinde övgü dolu ifadeler kullandı.
Transfer iddiaları sonrası... Real Madrid'den Arda Güler açıklaması!
Transfer iddiaları sonrası... Real Madrid'den Arda Güler açıklaması! İspanya La Liga ekibi Real Madrid'in İspanyol Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, milli yıldız Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.