Arda Güler'in hareketi İspanya'da gündem oldu!

26.01.2026 14:39:00
Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler'in bir maçın ısınma hareketleri sırasında amatör kameraya yansıyan bir görüntüsü gündem oldu. Arda Güler'in bu hareketi, Real Madridli taraftarlarca alkış yağmuruna tutuldu.

Real Madrid'de top koşturan Arda Güler, futboluyla olduğu kadar saha dışındaki örnek davranışlarıyla da alkış topluyor.

Real Madrid'in sahasında oynadığı bir maç öncesi ısınma hareketlerinde Arda Güler'in amatör kameraya yansıyan görüntüsü ise yeni viral oldu.

ARDA GÜLER'İN HAREKETİ VİRAL OLDU

Isınma hareketleri sırasında taç çizgisi kenarına uzaklaşan topu son anda kontrol eden Arda Güler'in, saha kenarındaki Real Madrid armasına basmamak için sarf ettiği çaba bir taraftar kamerasına yansıdı.

Arda Güler'in Real Madrid logosuna karşı bu hassas tavrı taraftarlarca büyük alkış aldı.

