Cumhuriyet Gazetesi Logo
Transfer iddiaları sonrası... Real Madrid'den Arda Güler açıklaması!

Transfer iddiaları sonrası... Real Madrid'den Arda Güler açıklaması!

28.01.2026 14:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Transfer iddiaları sonrası... Real Madrid'den Arda Güler açıklaması!

İspanya La Liga ekibi Real Madrid'in İspanyol Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, milli yıldız Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde lig etabının son haftasında Benfica ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde İspanyol devinin teknik direktörü Alvaro Arbeloa çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İspanyol teknik direktör, sezon sonunda Arsenal ya da Chelsea tarafından 90 milyon Euro bedelle transfer edileceği iddiaları gündeme düşen Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.

Arbeloa, milli futbolcuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Arda'nın muhteşem bir kalitesi var. Vizyonu ve pas yeteneği var. Ayrıca savunmada da çok başarılı. Arda çok genç bir çocuk, çok çalışıyor. Savunmadaki görevlerinden dolayı maçları çok yorgun bitiriyor ama bu bize çok yardımcı oluyor."

'YETENEĞİNDEN FAYDALANMAK İSTİYORUZ'

"Onun yeteneğinden faydalanmak istiyoruz; bu yetenek, orta saha veya forvetlere daha yakın pozisyonlarda parlayabilir. Tüm bu durumlarda gelişmeye devam etmelisiniz. Ve en yüksek seviyede mücadele gerektiren maçlar geldiğinde, bize mutlaka yardımcı olacaktır." 

İlgili Konular: #arda güler #real madrid #transfer

İlgili Haberler

Arda Güler'in hareketi İspanya'da gündem oldu!
Arda Güler'in hareketi İspanya'da gündem oldu! Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler'in bir maçın ısınma hareketleri sırasında amatör kameraya yansıyan bir görüntüsü gündem oldu. Arda Güler'in bu hareketi, Real Madridli taraftarlarca alkış yağmuruna tutuldu.
Real Madrid taraftarından Arda Güler tepkisi: 'Onu oyundan çıkarıyorlar çünkü...'
Real Madrid taraftarından Arda Güler tepkisi: 'Onu oyundan çıkarıyorlar çünkü...' İspanya LaLiga'da Real Madrid'in Villarreal'i 2-0 mağlup ettiği maçta Arda Güler'in oyundan alınmasına taraftarlar sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. İspanyol basını ise Arda Güler'le ilgili değerlendirmelerinde övgü dolu ifadeler kullandı.
Ayrılık iddiaları gündemdeydi... Arbeloa, Arda Güler için kararını verdi!
Ayrılık iddiaları gündemdeydi... Arbeloa, Arda Güler için kararını verdi! Alvaro Arbeloa'nın Xabi Alonso'dan görevi devralması sonrası Arda Güler'le ilgili birçok ayrılık haberi gündeme gelmişti. İspanyol basını Arbeloa'nın ayrılığı imkansızlaştıran kararını duyurdu.