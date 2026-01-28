Transfer iddiaları sonrası... Real Madrid'den Arda Güler açıklaması!

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde lig etabının son haftasında Benfica ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde İspanyol devinin teknik direktörü Alvaro Arbeloa çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İspanyol teknik direktör, sezon sonunda Arsenal ya da Chelsea tarafından 90 milyon Euro bedelle transfer edileceği iddiaları gündeme düşen Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.

Arbeloa, milli futbolcuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Arda'nın muhteşem bir kalitesi var. Vizyonu ve pas yeteneği var. Ayrıca savunmada da çok başarılı. Arda çok genç bir çocuk, çok çalışıyor. Savunmadaki görevlerinden dolayı maçları çok yorgun bitiriyor ama bu bize çok yardımcı oluyor."

'YETENEĞİNDEN FAYDALANMAK İSTİYORUZ'

"Onun yeteneğinden faydalanmak istiyoruz; bu yetenek, orta saha veya forvetlere daha yakın pozisyonlarda parlayabilir. Tüm bu durumlarda gelişmeye devam etmelisiniz. Ve en yüksek seviyede mücadele gerektiren maçlar geldiğinde, bize mutlaka yardımcı olacaktır."