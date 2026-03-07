Oyundan çıkarılmasına tepki göstermişti: Real Madrid'den dikkat çeken Arda Güler açıklaması!

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 27. haftasında deplasmanda Celta Vigo'yu 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 65 dakika sahada kaldı. Oyundan ilk çıkarılan isim olan milli futbolcu bu karara tepki gösterdi.

Arda Güler kenarda numarasının yandığını görünce oldukça şaşırdı "Ben mi?" dedi ve gülümsemeyle tepki gösterdi. Karşılaşmanın ardından ise Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Arda Güler'le ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

'ONA BENDEN DAHA ÇOK İNANAN KİMSE YOK'

Oyundan çıkarılmasına tepki gösteren Arda Güler'le ilgili konuşan Arbeloa, "Başka hangi teknik direktörlerin Arda'ya bu kadar çok dakika verdiğini merak ediyorum. Ona benden daha çok inanan kimse yok ve ona benden daha çok güvenen de kimse yok. Palacios'u oyuna aldım çünkü Güler'in bugün yaptığı işi yapmaya daha alışkın. Real Madrid kazandı, hepimiz kazandık" dedi.