Cumhuriyet Gazetesi Logo
Arda Güler'e İspanya'da sert eleştiri: 'Ancak küçük anların futbolcusu olabilir'

Arda Güler'e İspanya'da sert eleştiri: 'Ancak küçük anların futbolcusu olabilir'

6.03.2026 09:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Arda Güler'e İspanya'da sert eleştiri: 'Ancak küçük anların futbolcusu olabilir'

Real Madrid forması giyen Arda Güler için İspanya'da bu sabah sert bir yazı kaleme alındı. İspanyol gazeteci, milli futbolcu için "O, ancak küçük anların futbolcusu olabilir; büyük anların değil. Sıradaki gelsin" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Frederic Hermel, AS'taki köşesinde Arda Güler'le ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. 

Hermel, Arda Güler'i açık açık hedef gösterdiğini ilan ederken, şu cümleleri kurdu:

"Artık Carlo Ancelotti’nin neden ondan hoşlanmadığını hepimiz anlıyoruz; mesele, Türk oyuncunun kendi ülkesinin basınında hocayı eleştirmesi değildi.

Şimdi söyleyeceklerim hiç hoşuma gitmiyor. Çünkü böyle yetiştirilmedim ve elli yılı aşan hayatım boyunca her zaman olayların olumlu tarafını görmeye çalıştım. Ancak her gerçekçi Madrid taraftarı gibi ben de pazartesi günü Getafe karşısında oynanan o utanç verici maçtan sonra öfkemi yatıştıramadım. 

Fransız biyolog, etolog ve psikolog Henri Laborit’nin meşhur çalışmaları, insanın acı veren bir durum karşısında başka birine saldırarak rahatlayabildiğini ortaya koyuyor. Ben de şimdi bunu yapacağım ve kendime bir günah keçisi arayacağım. Kabul ediyorum, bu kolay bir yol. Ama elimde yalnızca bu köşe var, üç-dört tam sayfa değil. Bu yüzden Real Madrid forması giyen ve benim üzgün ve öfkeli görüşüme göre bu kulüpte oynamaması gereken tek bir futbolcuyu hedef göstereceğim.

Arda Güler’den bahsetmek istiyorum. Artık Carlo Ancelotti’nin neden onu sevmediğini hepimiz anlıyoruz; bunun sebebi, Türk oyuncunun ülkesindeki basında teknik direktörünü eleştirmesi değildi. Bu futbolcu taraftar için adeta bir işkence. 

Teknik kapasitesiyle sana bir umut veriyor, sonra ortadan kayboluyor. Harika bir hareket yapıyor, ardından siliniyor. Sana futbola dair yeniden bir heyecan vaat ediyor, sonra yüzüstü bırakıyor. Başta bunun gençliğinden ve uyum sürecinden kaynaklandığını düşünüyordum ama öyle değil. Bu çocuk bundan fazlasını veremiyor. O, ancak küçük anların futbolcusu olabilir; büyük anların değil. Sıradaki gelsin."

İlgili Konular: #arda güler #İspanya #real madrid

İlgili Haberler

Yaptığı hareketle gündem oldu: İspanyol taraftarlardan Arda Güler'e 'Zidane' benzetmesi!
Yaptığı hareketle gündem oldu: İspanyol taraftarlardan Arda Güler'e 'Zidane' benzetmesi! İspanya La Liga'nın 26. haftasında Real Madrid, sahasında Getafe'ye 1-0 mağlup oldu. Taraftarlar, 18 yıl sonra sahasında Getafe'ye yenilen eflatun-beyazlılarda Başkan Florentino Perez'i istifaya çağırdı. Milli yıldız Arda Güler ise karşılaşmada yaptığı hareketle gündem oldu.
Arda Güler'den hakkındaki iddialara yanıt: 'Real Madrid oyuncusu olduğum için...'
Arda Güler'den hakkındaki iddialara yanıt: 'Real Madrid oyuncusu olduğum için...' İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in milli oyuncusu Arda Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hakkındaki iddialara yanıt verdi.
Osasuna mağlubiyeti sonrası... İspanyol basınından Arda Güler'e eleştiri!
Osasuna mağlubiyeti sonrası... İspanyol basınından Arda Güler'e eleştiri! İspanya LaLiga'da Real Madrid, deplasmanda Osasuna'ya kaybederek zirve yarışında kritik bir kayıp yaşadı. Real Madrid'de Arda Güler maça ilk 11'de başlarken maçın ardından İspanyol basını, milli futbolcunun performansını değerlendirdi.