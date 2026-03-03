Yaptığı hareketle gündem oldu: İspanyol taraftarlardan Arda Güler'e 'Zidane' benzetmesi!

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 26. haftasında sahasında Getafe'ye 1-0 mağlup oldu. 18 yıl sonra sahasında Getafe'ye mağlup olan eflatun-beyazlılarda taraftarlar Başkan Florentino Perez'i istifaya davet etti.

Lider Barcelona'nın 4 puan gerisine düşen Real Madrid'de Arda Güler ise yaptığı hareketle gündem oldu.

Arda Güler karşılaşmada attığı çalımla Zinedine Zidane'ı hatırlattı. Tribündeki taraftardan alkış alan Arda Güler, sosyal medyada da gündem oldu. Milli futbolcu çalımı sonrası birçok futbolsever tarafından Zidane'a benzetildi.

70 dakika sahada kalan Arda Güler, en fazla adam geçen ismi oldu. 21 yaşındaki futbolcu 6 adam geçme denemesinde 5 kez başarı sağladı. Milli yıldız, pas isabetinde ise yüzde 93'lük oran tutturdu. 2 şut denemesinde 1 kez kaleyi bulan Arda Güler, 70. dakikada yerini Franco Mastantuono'ya bıraktı.

Arda Güler'in Zidane'a benzetilmesine sebep olan çalımı: