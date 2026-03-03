Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.03.2026 09:44:00
Cumhuriyet Spor
Yaptığı hareketle gündem oldu: İspanyol taraftarlardan Arda Güler'e 'Zidane' benzetmesi!

İspanya La Liga'nın 26. haftasında Real Madrid, sahasında Getafe'ye 1-0 mağlup oldu. Taraftarlar, 18 yıl sonra sahasında Getafe'ye yenilen eflatun-beyazlılarda Başkan Florentino Perez istifaya çağırdı. Milli yıldız Arda Güler ise karşılaşmada yaptığı hareketle gündem oldu.

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 26. haftasında sahasında Getafe'ye 1-0 mağlup oldu. 18 yıl sonra sahasında Getafe'ye mağlup olan eflatun-beyazlılarda taraftarlar Başkan Florentino Perez'i istifaya davet etti.

Lider Barcelona'nın 4 puan gerisine düşen Real Madrid'de Arda Güler ise yaptığı hareketle gündem oldu.

Arda Güler karşılaşmada attığı çalımla Zinedine Zidane'ı hatırlattı. Tribündeki taraftardan alkış alan Arda Güler, sosyal medyada da gündem oldu. Milli futbolcu çalımı sonrası birçok futbolsever tarafından Zidane'a benzetildi.

70 dakika sahada kalan Arda Güler, en fazla adam geçen ismi oldu. 21 yaşındaki futbolcu 6 adam geçme denemesinde 5 kez başarı sağladı. Milli yıldız, pas isabetinde ise yüzde 93'lük oran tutturdu. 2 şut denemesinde 1 kez kaleyi bulan Arda Güler, 70. dakikada yerini Franco Mastantuono'ya bıraktı.

Arda Güler'in Zidane'a benzetilmesine sebep olan çalımı:

