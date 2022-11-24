Ozan Kabak, Hoffenheim'da ayın oyuncusu seçildi

24 Kasım 2022 Perşembe, 14:37

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, sezon başında 5 milyon Euro'ya Schalke 04'ten transfer ettiği milli futbolcu Ozan Kabak'ı, kasım ayının oyuncusu seçti.

Kulüp, sosyal medya hesaplarından Ozan Kabak paylaşımı yaptı.

22 yaşındaki stoper, bu sezon Bundesliga'da 14 karşılaşmada görev aldı. Skorer bir performans sergileyen Ozan, bu maçlarda 2 gol atarken 3 de asist yaptı.