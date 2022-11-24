Ozan Kabak, Hoffenheim'da ayın oyuncusu seçildi
KariyerineAlmanya Bundesliga ekibi Hoffenheim'da devam eden 22 yaşındaki milli stoper Ozan Kabak, takımında kasım ayının oyuncusu seçildi.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, sezon başında 5 milyon Euro'ya Schalke 04'ten transfer ettiği milli futbolcu Ozan Kabak'ı, kasım ayının oyuncusu seçti.
Kulüp, sosyal medya hesaplarından Ozan Kabak paylaşımı yaptı.
22 yaşındaki stoper, bu sezon Bundesliga'da 14 karşılaşmada görev aldı. Skorer bir performans sergileyen Ozan, bu maçlarda 2 gol atarken 3 de asist yaptı.
Gemeinsam mit @PreZeroINT präsentieren wir:— TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) November 24, 2022
Euren #TSG-Spieler des Monats November
@ozankabak4 pic.twitter.com/7xAH472L2e
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