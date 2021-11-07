Ozan Kabak, milli takımda kadro dışı

İngiltere'de oynayan Ozan Kabak, hastalığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı!

AA
07 Kasım 2021 Pazar, 15:47
Ozan Kabak, milli takımda kadro dışı
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Ozan Kabak, A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile yapacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki stoperin viral enfeksiyon geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, "İngiltere'nin Norwich City takımında forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, geçirmiş olduğu viral enfeksiyon sebebiyle A Milli Takımımızın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosundan çıkarıldı." ifadesi kullanıldı.



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