Ozan Kabak'ın İngiltere'de ses getiren seri çalımları

03 Ekim 2021 Pazar, 11:21

Milli futbolcu Ozan Kabak'ın formasını giydiği Norwich City, deplasmanda Burnley ile 0-0 berabere kaldı ve bu sezonki ilk puanını almış oldu.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Ozan Kabak, maça damga vuran bir driplinge imza attı ancak golle sonuçlandıramadı. Maradona'nın Almanya'ya attığı goldeki driplingini yineleyen Ozan ceza alanına girerken Burnley saunması tarafından yere indirildi. Bu hareket alkış aldı. SOsyal medya ve İngiliz internet basını Ozan'ı övdü.