Ozan Kabak'tan sakatlığıyla ilgili açıklama

A Milli Takım'ın İtalya ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanarak oyundan ayrılan Ozan Kabak'tan paylaşım geldi.

Genç oyuncu yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Başarı stoper yaptığı açıklamada, "İtalya maçında yaşadığım sakatlık nedeniyle bir süre sahalarda olamayacağım. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.

İşte Ozan Kabak'ın paylaşımı:

İtalya maçında yaşadığım sakatlık nedeniyle bir süre sahalarda olamayacağım. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkürler.



Due to the injury that I picked up against Italy, I will be out of action for a while. Thank you to everybody for their wishes. pic.twitter.com/crdp2hd4o0