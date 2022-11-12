Ozan kendi ağlarını sarstı, Hoffenheim kaybetti
Almanya Bundesliga'da Hoffenheim, sahasında Wolfsburg'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.
Almanya Bundesliga'da Hoffenheim, sahasında Wolfsburg ile karşı karşıya geldi. PreZero Arena'daki maçta kazanan 2-1'lik skorla Wolfsburg oldu.
Karşılaşmada Wolfsburg'a galibiyeti getiren golleri Ozan Kabak 45. dakikada kendi kalesine ve 56. dakikada Ridle Baku attı. Hoffenheim'ın tek golü ise 42. dakikada Christoph Baumgartner'den geldi.
Hoffenheim'de Ozan Kabak, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Hoffenheim, 18 puanda kaldı. Wolfsburg 23 puana yükseldi.
Dünya Kupası arası sonrası Hoffenheim, Union Berlin ile deplasmanda karşılaşacak. Wolfsburg, sahasında Freiburg'u ağırlayacak.
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