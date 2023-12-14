Ozan Tufan, Hull City'e galibiyeti getirdi!
İngiltere Championship'in 21. hafta maçında Hull City deplasmanda Middlesbrough'u 2-1 yendi. Hull City'nin ikinci golü Ozan Tufan'dan geldi.
İngiltere Championship'in 21. hafta maçında Middlesbrough ile Hull City karşılaştı. Karşılaşmayı Hull City 2-1 kazandı.
Hull City'e galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Liam Delap ile 82. dakikada Ozan Tufan kaydetti. Ev sahibi Middlesbrough'un tek golü 6. dakikada Latte Lath'tan geldi.
Hull City'de Ozan Tufan, karşılaşmaya 61. dakikada dahil olup takımının galibiyet golünü attı.
Bu sonuçla birlikte Hull City 33 puana yükseldi. Middlesbrough ise 27 puanda kaldı.
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