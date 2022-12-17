Ozan Tufan Hull City'i kurtardı!
İngiltere Championship'te Hull City, sahasında Sunderland ile 1-1 berabere kaldı. Hull City'nin golü, sonradan oyuna giren Ozan Tufan'dan geldi.
İngiltere Championship'te Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Sunderland ile karşı karşıya geldi.
MKM Stadyumu'ndaki maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Sunderland 74. dakikada Ross Stewart ile öne geçerken, Hull City bu gole 71. dakikada oyuna giren Ozan Tufan'ın 82. dakikada attığı golle karşılık verdi.
Hull City'de Oscar Estupinan, 49. dakikada bir penaltıdan yararlanamadı. Sundeland'de Elliot Embleton, 59. dakikda gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Hull City'de Ozan Tufan 71, Doğukan Sinik ise 76. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Hull City 26, Sunderland 31 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Hull City, Blackpool'u ağırlayacak. Sunderland, Blackburn'u konuk edecek.
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