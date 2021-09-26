Ozan Tufan İngiltere'deki ilk maçında ne yaptı?
Ozan Tufan'ın formasını giydiği Watford, Premier Lig'de henüz galibiyeti bulunmayan Newcastle United ile 1-1 berabere kaldı.
Ozan Tufan'ın formasını giydiği Watford, Premier Lig'de henüz galibiyeti bulunmayan Newcastle United ile karşılaştı.
Konuk ekip 23. dakikada Longstaff'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi takım 72. dakikada Ismaila Sarr yine rakibine yanıt verdi.
87'de Joshua King, Watford'ı 2-1 öne geçirse de gol VAR'a takıldı.
90 dakikalık mücadele 1-1 sona erdi. Sezon başında Watford'a kiralık olarak giden Ozan Tufan, 46.dakikada Tom Cleverley yerine oyuna girdi. 26 yaşındaki oyuncu ilk Premier Lig maçına çıktı. Ozan için maç sonrası, "Alışma evresinde" denildi.
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